Гансгорн Герман Геннадьевич
6.9
3

Гансгорн Герман Геннадьевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, врач стоматолог общей практики, ординатура стоматология хирургическая
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Красного Знамени, 84
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
