Гансгорн Герман Геннадьевич
Стаж 6 лет
- Удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости)
- Дентальная имплантация различными системами
- Костные пластики (костные блоки)
- Синус-лифтинг (закрытый, открытый)
- Пластика мягких тканей
