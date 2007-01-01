  1. Главная
Ганич (Першина) Наталья Николаевна
6.6
2

Ганич (Першина) Наталья Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет, ВГМУ, 2007 г. окончания
  • Интернатура на кафедре челюстно-лицевой хирургии в ГОУ ВПО, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2007 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Курс «Основы принятия решения в имплантологии: хирургический и ортопедический аспекты», г. Владивосток, 2007 г.
  • Сертификат по специальности стоматология хирургическая выдан институтом повышения квалификации специалистов здравоохранения г. Хабаровск, 2008 г.
  • Участник конференции «ROAD SHOW 2008 NOBEL BIOCARE», г. Владивосток, 2008 г.
Опыт работы
  • Стоматолог хирург, с 2007 г.
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
