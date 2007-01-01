Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ганич (Першина) Наталья Николаевна
6.6
2
Ганич (Першина) Наталья Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Стоматологический факультет, ВГМУ, 2007 г. окончания
Интернатура на кафедре челюстно-лицевой хирургии в ГОУ ВПО, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2007 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
Курс «Основы принятия решения в имплантологии: хирургический и ортопедический аспекты», г. Владивосток, 2007 г.
Сертификат по специальности стоматология хирургическая выдан институтом повышения квалификации специалистов здравоохранения г. Хабаровск, 2008 г.
Участник конференции «ROAD SHOW 2008 NOBEL BIOCARE», г. Владивосток, 2008 г.
Участник международного конгресса Квинтэссенция по имплантологии, г. Москва, 2009 г.
Курс по иплантологии д-ра Рандельзхофера «Синус-лифтинг, костная пластика, моделирование мягких тканей», г. Москва, 2009 г.
Курс «Применение костной пластики в имплантологии. Основные принципы и методики», г. Владивосток, 2009 г.
Участник научно-практической конференции по остеоинтеграции и пародонтологии «Восток-Запад Владивосток 2010», 2010 г.
Участник Международного Симпозиума по иплантологии, г. Санкт-Петербург, 2010 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог хирург, с 2007 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Артимович
Александр Андреевич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
8.4
8
Записаться
Овидько
Юлия Васильевна
Стоматолог
6.3
1
Записаться
Гогян
Рафаэль Рудольфович
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Главный врач
7.5
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...