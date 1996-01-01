  1. Главная
Ганджа Юлия Николаевна
6.0
0

Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
  • Клиническая интернатура по терапии, ВГМУ, 1996-1997 гг.
  • Профессиональная переподготовка "Общая врачебная практика (семейная медицина)", ВГМУ, 2001 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Контактная коррекция зрения", ВГМУ, 2008 г.
  • Тематическое усовершенствование "Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности", ВГМУ, 2010 г.
  • Сертификационный цикл "Актуальные вопросы офтальмологии", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Российских и международных конференций по офтальмологии
  • Член Российского общества офтальмологов
Опыт работы
  • Врач - терапевт, МУЗ "Поликлиника № 9" г. Владивосток, 1997-2003 гг.
  • Врач - офтальмолог, МУЗ "Поликлиника № 9", 2003-2010 гг.
  • Врач- офтальмолог, КГБУЗ ВКДЦ Амбулаторно–поликлиническое офтальмологическое отделение, с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём взрослых
По запросу
