Гамова Светлана Владимировна
6.0
0
Гамова Светлана Владимировна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. лабораторией
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
