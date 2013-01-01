  1. Главная
Гаманова Людмила Ивановна
Гаманова Людмила Ивановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Функциональная диагностика", 2013 г.
Опыт работы
  • Врач функциональной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов

