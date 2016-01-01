Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Галузина Галина Сергеевна
6.0
0
Галузина Галина Сергеевна
Хирург
Стаж 9 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО ТГМУ, Педиатрия, 2016 г
Курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО ТГМУ, «Детская хирургия», 2018 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Трофимова
Юлия Александровна
Хирург
5.4
2
Записаться
Янчук
Наталья Петровна
Хирург
6.0
0
Записаться
Жуков
Виталий Сергеевич
Уролог
,
Хирург
7.5
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...