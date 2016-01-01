  1. Главная
Галузина Галина Сергеевна
6.0
0

Хирург
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, Педиатрия, 2016 г
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, «Детская хирургия», 2018 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
