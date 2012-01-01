Врачи
Галунов Павел Владимирович
6.0
0
Галунов Павел Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
Кубанский Медицинский институт, стомфак, 1987 г. окончания
Интернатура, г. Уссурийск, Городская стоматологическая поликлиника, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-ортопед, Стоматологическая поликлиника, г. Уссурийск
Врач стоматолог-ортопед, Стоматологическая поликлиника ДВЦББ, г. Владивосток
Врач стоматолог-ортопед, «Подземстрой» СУМ-1, г. Владивосток
Врач стоматолог-ортопед, Владивостокский судостроительный завод
Врач стоматолог-ортопед, СЦ Генциана», г. Владивосток
Врач стоматолог-ортопед, ООО «Тридент», г. Владивосток
Врач стоматолог-ортопед, ООО «Владодент», г. Владивосток
Врач стоматолог-ортопед, ООО «Дентал Мастер», г. Владивосток, с 2012 г. по настоящее время
Еще 5
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
Доступна онлайн запись
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог
По запросу
