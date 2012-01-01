  1. Главная
Галунов Павел Владимирович
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
  • Кубанский Медицинский институт, стомфак, 1987 г. окончания
  • Интернатура, г. Уссурийск, Городская стоматологическая поликлиника, 1987 г.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач стоматолог-ортопед, Стоматологическая поликлиника, г. Уссурийск
  • Врач стоматолог-ортопед, Стоматологическая поликлиника ДВЦББ, г. Владивосток
  • Врач стоматолог-ортопед, «Подземстрой» СУМ-1, г. Владивосток
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог
По запросу
