Галкина Людмила Дмитриевна

Уролог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Урология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-уролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
