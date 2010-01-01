  1. Главная
Галкина Антонина Васильевна
7.1
5

Галкина Антонина Васильевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
  • Интернатура, родильное гинекологическое отделение Краевой Клинической Больницы, г. Владивосток
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации по специализациям: патологии шейки матки, кольпоскопия, гистероскопия, безопасный аборт, 2010, 2014 гг.
  • Первичная специализация по Ультразвуковой диагностике, кафедра УЗД г.Владивостока, 2013 г.
  • Слушатель открытых медицинских коммуникаций, с 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Акушер-гинеколог, Роддом №3, женская консультация - 1992 - 1994 гг. -
  • Акушер-гинеколог родильного отделения, Роддом №3 - 1994 - 2003 гг.
  • Врач-гинеколог, Роддом №3, Гинекологическое отделение - 2010 - 2016 гг.
Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов

