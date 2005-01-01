  1. Главная
Галишников Анатолий Евгеньевич
8.7
13

Галишников Анатолий Евгеньевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ВГМУ «Клиническая ординатура по неврологии», г. Владивосток, 2005-2007 гг.
  • ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава «Клиническая эпилептология», г. Москва, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ДПО Российская академия последипломного образования Министерства здравоохранения Российской федерации «Когнитивные нарушения и деменция в клинической практике», г. Москва, 2016 г.
  • ЧОУ ДПО Центр дополнительного медицинского образования «Экспертиза качества медицинской помощи», г. Екатеринбург, 2016 г.
  • АНО ДПО Клинический Институт Мозга «Компетенции членов мультидисциплинарной бригады в ранней реабилитации больных с острой церебральной недостаточностью», г. Екатеринбург, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
13 отзывов

