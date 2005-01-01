Галишников Анатолий Евгеньевич

Прием и ведение пациентов с острой и хронической болью при заболеваниях спины и позвоночника; Составление индивидуального курса реабилитации пациентам после ОНМК, черепно-мозговой травмы, нейрохирургических операции; Ведение пациентов с экстрапирамидными нарушениями (паркинсонизм, дистония); Ботулинотерапия при мигрени спастических расстройствах; Консультации пациентов с пограничными состояниями (панические атаки); Работа с когнитивными нарушениями (память, внимание)