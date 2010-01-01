Врачи
Галин Юрий Михайлович
7.6
0
Галин Юрий Михайлович
Нейрохирург
,
Зав. отделением
Стаж 62 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1963 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Нейрохирургия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-нейрохирург, Заведующий отеделением, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
0 отзывов
Запись по телефону
