Галин Юрий Михайлович
7.6
0

Галин Юрий Михайлович

Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж 62 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1963 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Нейрохирургия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-нейрохирург, Заведующий отеделением, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
