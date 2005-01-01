Врачи
Галимова Валерия Олеговна
6.0
0
Галимова Валерия Олеговна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2005 г., педиатрия
ВГМУ 2006-2008 гг. ординатура, дерматовенерология
ТГМУ, "Косметология" 2019 г.
Курсы повышения квалификации
ГОУ ДПО СПбМАПО "Терапевтическая косметология" 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
ул. Четвертая, 3/1
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
Запись по телефону
