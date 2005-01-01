  1. Главная
Галимова Валерия Олеговна
6.0
0

Галимова Валерия Олеговна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2005 г., педиатрия
  • ВГМУ 2006-2008 гг. ординатура, дерматовенерология
  • ТГМУ, "Косметология" 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГОУ ДПО СПбМАПО "Терапевтическая косметология" 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
ул. Четвертая, 3/1
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
0 отзывов

