Галицкий Сергей Григорьевич
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Все виды зубного протезирования.
- Проведения профилактики, диагностики и лечения хирургическими методами патологий и повреждений всех органов полости рта, а также челюстно-лицевой области
- Имплантация любой сложности
- Синус лифтинг
- Реконструктивно-восстановительные операции в челюстно-лицевой области
- Лечение травм челюстно-лицевой области с помощью ортопедических методов и накостного остеосинтеза титановыми мини пластинами.
- Устранение посттравматических дефектов лица с применением тканевых экспандеров
- Проведения профилактики, диагностики и лечения хирургическими методами патологий и повреждений всех органов полости рта, а также челюстно-лицевой области
- Имплантация любой сложности
- Синус лифтинг
- Реконструктивно-восстановительные операции в челюстно-лицевой области
- Лечение травм челюстно-лицевой области с помощью ортопедических методов и накостного остеосинтеза титановыми мини пластинами.
- Устранение посттравматических дефектов лица с применением тканевых экспандеров
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Красного Знамени, 94
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Хирург-имплантолог
По запросу
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Загрузка комментариев...