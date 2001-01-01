Галицкий Сергей Григорьевич

Все виды зубного протезирования.

- Проведения профилактики, диагностики и лечения хирургическими методами патологий и повреждений всех органов полости рта, а также челюстно-лицевой области

- Имплантация любой сложности

- Синус лифтинг

- Реконструктивно-восстановительные операции в челюстно-лицевой области

- Лечение травм челюстно-лицевой области с помощью ортопедических методов и накостного остеосинтеза титановыми мини пластинами.

- Устранение посттравматических дефектов лица с применением тканевых экспандеров