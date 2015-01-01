Врачи
Галанова Юлия Дмитриевна
6.0
0
Галанова Юлия Дмитриевна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Гастроэнтерология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
