Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гаевая Оксана Ивановна
6.0
0
Гаевая Оксана Ивановна
Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
32
пр-т Народный, 55
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Буйских
Елена Николаевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Главный врач
8.1
7
Записаться
Фатьянова
Виктория Андреевна
Стоматолог-терапевт
7.4
5
Записаться
Егоров
Дмитрий Михайлович
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
9.8
14
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...