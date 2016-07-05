  1. Главная
Фурсова Анна Викторовна
6.0
0

Фурсова Анна Викторовна

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ 05.07.2016г., лечебное дело
  • ТГМУ, интернатура, 04.08.2017г., терапия
Курсы повышения квалификации
  • ТГМУ, 03.08.2017г., терапия
  • ФГБОУ ДПО РМА НПО Минздрава РФ, 21.06.2022г., терапия
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Терапевт
2100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1900 р
