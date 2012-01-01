  1. Главная
Фуксман Алексей Анатольевич
Фуксман Алексей Анатольевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Челюстно-лицевая хирургия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
