Фуксман Алексей Анатольевич
6.0
0
Фуксман Алексей Анатольевич
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Челюстно-лицевая хирургия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
