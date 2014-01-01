Врачи
Владивостока
Фрунзе Анастасия Александровна
Фрунзе Анастасия Александровна
Педиатр
Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, Педиатрический факультет, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
