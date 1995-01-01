  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Фрисман Ирина Витальевна
Фрисман Ирина Витальевна
8.9
12

Фрисман Ирина Витальевна

Невролог (невропатолог), Кинезиолог, Ботулинотерапевт
Стаж 28 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1995 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии, ВГМУ, 1996 - 1997 гг.
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, неврология, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации: "Избранные вопросы педиатрии», ВГМУ, 2004 г.
  • Повышение квалификации: ОУ «Педиатрия», Педиатрическая медицинская академия, г. Санкт-Петербург, 2010 г.
  • Повышение квалификации: ОУ «Неврология, неврология раннего детского возраста», Педиатрическая медицинская академия, г. Санкт-Петербург, 2010 г.
Еще 17
Участие в ассоциациях
  • Член Некоммерческого Партнерства «Национальная ассоциация экспертов по проблемам в области детского церебрального паралича и сопряженных заболеваний»
  • Эксперт всероссийской ассоциации по ДЦП и сопряженным заболеваниям
  • Член международной ассоциации по кинезиотейпированию
Еще 1
Опыт работы
  • Врач педиатр, Детская поликлиника № 12, 1997 - 1999 гг.
  • Врач невролог, Детская городская поликлиника № 8, 2006 - 2007 гг.
  • Врач невролог, Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации, 2008 – 2009 гг.
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Панда Мед
ул. Горная, 33
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Ботулинотерапевт
По запросу
Кинезиолог
По запросу
12 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи