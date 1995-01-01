Фрисман Ирина Витальевна
Стаж 28 лет
Принимает детей
Эксперт всероссийской ассоциации по ДЦП и сопряженным заболеваниям; специалист по раннему вмешательству. Имеет большой опыт реабилитации детей с неврологическими и ортопедическими заболеваниями. Результаты: улучшение состояния пациентов в 98% случаев. Пациенты приезжают не только из Владивостока и Приморского края, но и из других регионов (Камчатский край, Хабаровский край, Благовещенск, Комсомольск – на Амуре, Москва). Постоянное обучение в центральных регионах и у европейских преподавателей.
Адреса и стоимость приёма
ул. Горная, 33
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Ботулинотерапевт
По запросу
Кинезиолог
По запросу
