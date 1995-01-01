Форофонтов Виктор Петрович
Стаж 27 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Дифференциальная диагностика и лечение болевых синдромов позвоночника, суставов, головных болей напряжения, болей в животе неясной этиологии. Владение энергетическими техниками. Прием детей с 3-х лет.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Партизанский, 2А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
