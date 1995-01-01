  1. Главная
Форофонтов Виктор Петрович
6.3
1

Форофонтов Виктор Петрович

Мануальный терапевт, Педиатр, Пульмонолог
Стаж 27 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • Второй Московский Государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова., Педиатрический факультет, 1967-1973 гг.
  • Аспирантура по специальности "Педиатрия", 1978 -1981 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по мануальной медицине, ВГМУ, 1995 г.
  • Профессиональная переподготовка "Мануальная медицина", ВГМУ, 1999 г.
  • Цикл "Теория и практика мануальной терапии и последние достижения мировой мануальной медицины", Новокузнецкий Государственный институт усовершенствования врачей, 2000 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детская терапевтическая больница №2 г.Владивосток, 1973 г.
  • Детская горбольница г.Владивосток, 1977 г.
  • Главврач детской городской больницы №5, 1981-1984 гг.
Адреса и стоимость приёма
ИП Форофонтов В. П.
Доступен вызов на дом
пр-т Партизанский, 2А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
1 отзыв

