Фоминых Наталья Анатольевна
Стаж 39 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Оказывает стоматологическую помощь:
- Терапевтическую;
- Хирургическую;
- Производит гигиеническую чистку: ультразвуковой скейлинг пьезон-мастер (ems, air- flow ems);
- Обучает навыкам гигиены полости рта;
- Подбирает средства гигиены полости рта: зубные щетки, пасты, флоссы, ирригаторы, ополаскиватели;
- Проводит реставрационные работы любой сложности, эндодонтическое лечение.
- Профессиональное отбеливание новейшим способом Опалесценс буст;
- Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (пародонтит, стоматит).
Адреса и стоимость приёма
ул. Окатовая, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
