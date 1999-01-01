  1. Главная
Фоминых Наталья Анатольевна
6.3
1

Фоминых Наталья Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 39 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВБМУ, Терапевтическая стоматология, профессия "Зубной врач", 1984 - 1987 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации, Санкт-Петербургский медицинский университет, стажировка в ЦМСИ №122, 1994 г.
  • Курсы повышения квалификации, Хабаровский медицинский университет, 1998 г.
  • Курсы повышения квалификации, Новокузнецкий медицинский институт, 2003 г.
Участие в ассоциациях
  • Участие в благотворительной акции "Стоматологическая помощь детям из многодетных семей"
  • Участие в благотворительной акции "Стоматологическая помощь воспитанникам интерната для слабослышащих и с дефектами зрения в г. Артем
Опыт работы
  • Зубной врач, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер, 1987 - 1989 гг.
  • Зубной врач-терапевт, БМСЧ Рыбаков, 1989 - 1999 гг.
  • Зубной врач-терапевт, стоматологическая клиника "Альфест", 1999 - 2015 гг.
Адреса и стоимость приёма
Мой стоматолог
ул. Окатовая, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
