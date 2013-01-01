Врачи
Фомина Галина Андреевна
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2013 г.
Опыт работы
Врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57В
Невролог (невропатолог)
