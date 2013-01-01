  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Фомина Галина Андреевна
Фомина Галина Андреевна
6.0
0

Фомина Галина Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57В
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи