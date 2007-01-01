Врачи
Фомин Илья Михайлович
6.6
2
Фомин Илья Михайлович
Кардиолог
,
Зав. кардиологическим отделением
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2007 г. окончания
Клиническая ординатура по специальности "Кардиология", Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина, 2009-2011 гг..
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Функциональная диагностика", 2013 г.
Сертификат "Функциональная диагностика", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Член российского кардиологического общества
Опыт работы
Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
2 отзыва
