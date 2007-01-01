  1. Главная
Фомин Илья Михайлович
6.6
2

Фомин Илья Михайлович

Кардиолог, Зав. кардиологическим отделением
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2007 г. окончания
  • Клиническая ординатура по специальности "Кардиология", Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина, 2009-2011 гг..
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2013 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Член российского кардиологического общества
Опыт работы
  • Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
2 отзыва

