  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Фоменко Светлана Евгеньевна
Фоменко Светлана Евгеньевна
6.0
0

Фоменко Светлана Евгеньевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Сестринское дело в педиатрии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
  • Сертификат "Управление сестринской деятельностью", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи