Фольц Ирина Васильевна
Фольц Ирина Васильевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", Новосибирский государственный медицинский университет, 2010 г.
Опыт работы
  • Заведующая 3-м диспансерным отделением, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
