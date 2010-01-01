Врачи
Фольц Ирина Васильевна
6.0
0
Фольц Ирина Васильевна
Фтизиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", Новосибирский государственный медицинский университет, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующая 3-м диспансерным отделением, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
