Фисун Мария Григорьевна
6.0
0
Фисун Мария Григорьевна
Лаборант
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 50
Консультация детей
По запросу
