Фисенко Василий Геннадьевич
Фисенко Василий Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1996 год
  • Инернатура ККБ г. Владивосток, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности анестезиология и реаниматология
  • РДКБ, г. Москва, 1997 г.
  • Гематологический научный центр РАМН, г. Москва, 1997 г.
Участие в ассоциациях
  • STEP UE-г. Амстердам, 2010 г.
  • XII съезд анестезиологов-реаниматологов г. Москва, 2010 г.
  • РАСХИ, г.Владивосток, 2010 г.
Опыт работы
  • Врач анестезиолог-реаниматолог, ОРИТ ПККБ №1, 1997 г.
  • Врач анестезиолог-реаниматолог ОАРИТ МЦ ДВФУ, с 2013 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
