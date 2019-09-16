Филюкова Маргарита Олеговна
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт: осуществляет прием пациентов, планирование лечения, чтение рентгеновских снимков и КТ; проводит эндодонтическое лечение и перелечивание современными технологиями; проведение эстетических реставраций композитными материалами; лечение кариеса и его осложнений.
