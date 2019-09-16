  1. Главная
Филюкова Маргарита Олеговна
Филюкова Маргарита Олеговна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • интернатура ТГМУ 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • 2014 г.- лекция на тему «Современная эстетическая реставрация: анатомия определяет цвет. Теория и практика».
  • 20.09.2014 г.- лекционно-демонстрационный семинар, тема «Алгоритмы выполнения успешных адгезивных реконструкций и качественного эндодонтического лечения».
  • 16-17.02.2016 г.- семинар-тренинг, тема «Эффективное общение с пациентом».
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2015-2016 гг.- ДДГ на Океанском проспекте, стоматолог- терапевт
  • 2016-2019 гг.- Клиника доктора Елистратова, стоматолог- терапевт
  • 2019- н/в гг.- Клиника доктора Безручко, стоматолог- терапевт
Адреса и стоимость приёма
Адреналин
пер. Краснознаменный, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
