Фильчагина Валентина Александровна
6.3
1

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
1 отзыв

