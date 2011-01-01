Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Фильчагина Валентина Александровна
6.3
1
Фильчагина Валентина Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Вонгай
Зинаида Афанасьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Ефремова
Вероника Павловна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Деревцова
Валентина Михайловна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...