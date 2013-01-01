  1. Главная
Филиппова Евгения Александровна
6.3
1

Кардиолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, "Лечебное дело"
  • Интернатура по специальности "Терапия"
  • Постдипломная специализация "Кардиология"
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Кардиология" Санкт–Петербургская медицинская академия им. Мечникова, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
1 отзыв

