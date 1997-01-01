  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Филиппов Александр Геннадьевич
Филиппов Александр Геннадьевич
6.6
2

Филиппов Александр Геннадьевич

Уролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1981 г. окончания
  • Клиническая ординатура на кафедре урологии при ВГМИ, 1983 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Урология", 1997 г.
  • Стажировка в Южной Корее, Урологическое отделение госпиталя Св. Винсета, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий первым урологическим отделением, "Городская клиническая больница № 2", с 1994 г.
  • Главный внештатный уролог Департамента здравоохранения Приморского края, 2000 - 2012 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи