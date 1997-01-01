Филиппов Александр Геннадьевич

Выполняет широкий спектр оперативных вмешательств на органах мочеполовой системы высокой категории сложности. Это эндоскопические трансуретральные операции на мочевом пузыре, предстательной железе, мочеиспускательном канале, уретероскопия с контактной литотрипсией и литоэкстракцией и другие. А также открытые операции, в том числе радикальная позадилонная простатэктомия при раке предстательной железы, радикальная цистэктомия при раке мочевого пузыря, резекция почки при почечно-клеточном раке, реконструктивные операции на мочеиспускательном канале, верхних мочевых путях и другие. В 2013 г. награжден знаком «Отличник здравоохранения».



Является призером X -го Всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач – уролог», (2 место), 2011 г.