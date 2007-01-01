  1. Главная
Филатова Маргарита Юрьевна
Филатова Маргарита Юрьевна

Аллерголог-иммунолог, Вирусолог
Стаж 35 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Кубанский медицинский институт им.Красной Армии, 1989 г. окончания
  • Интернатура в гастроэнтерологическом отделении Новороссийской центральной бассейновой больницы
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Аллергология и иммунология", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Диагностика и лечение органов пищеварения", 1992 г.
  • Сертификат по специальности "Аллергология и иммунология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник всероссийского образовательного проекта Национального Легочного Фонда "Респираторные сезоны"
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
