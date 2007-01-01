Филатова Маргарита Юрьевна

Проводит консультативный прием пациентов по вопросам иммуно - и аллергопатологии: сезонные и круглогодичные аллергические риниты; бронхиальная астма; хронические обструктивные заболевания легких, связанные с профессиональной деятельностью; различные варианты крапивниц, о. и хр. ангиоотеки; атопический дерматит взрослых и детей; пищевая непереносимость; лекарственная гиперчувствительность, непереносимость; подготовка к вакцинации; хр. герпетическая инфекция (ВПЧ, ВПГ,ЦМВ,ВЭБ-инфекции); вторичные иммунодефициты, в т.числе СХУ-ассоциированные состояния (*СХУ- синдром хронической усталости); зудящие дерматозы у молодых; хронические зудящие дерматиты и другие хр. проблемы кожи у пожилых; реабилитация, иммуномониторинг состояний после удаления злокачественных новообразований.

