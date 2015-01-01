Феськов Алексей Алексеевич

  1. Главная
6.0
0

Хирург
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2015 г.
  • Усовершенствование по специальности "Профпатология", ТГМУ, 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
