Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Феськов Алексей Алексеевич
6.0
0
Феськов Алексей Алексеевич
Хирург
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2015 г.
Усовершенствование по специальности "Профпатология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Серебрякова
Елена Алексеевна
Дерматолог
,
Хирург
8.7
11
Записаться
Шапкина
Анна Николаевна
Хирург
6.7
2
Записаться
Митряшов
Константин Владимирович
Пластический хирург
,
Хирург
,
Травматолог-ортопед
8.6
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...