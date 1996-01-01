  1. Главная
Феоктистова Юлия Владимировна
6.0
0

Феоктистова Юлия Владимировна

Клинический фармаколог
Стаж 26 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая фармакология", 2012 г.
Опыт работы
  • Врач-клинический фармаколог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Клинический фармаколог
По запросу
