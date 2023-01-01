  1. Главная
Феоктистова Екатерина Дмитриевна
Феоктистова Екатерина Дмитриевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 4 года
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет (окончание — 2021 г.)
Курсы повышения квалификации
  • 2023 г. — Сертификат специалиста по направлению «офтальмология»
  • 2023 г. — Обучение по Ретинопатии Недоношенных
  • 2024 г. — Удостоверение специалиста о повышению квалификации ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» по направлению «Лазерная хирургия и введение в флюоресцентную ангиографию»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
ул. Светланская, 123
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
