Феоктистова Екатерина Дмитриевна
Стаж 4 года
Направления работы:
Диагностика офтальмологических заболеваний;
Лазерное лечение сетчатки;
Оптическая когерентная томография;
УЗИ глазного яблока.
