Фефелов Евгений Александрович
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Специалист по диагностике, профилактике и лечению хронической венозной недостаточности, посттромбофлебитического синдрома, варикоза, сосудистых звездочек (ретикулярный варикоз), тромбоза вен, флебита, посттромбофлебитического синдрома и др. заболеваний вен. Проводит весь спектр современных оперативных вмешательств при патологии магистральных артерий, вен, варикозной болезни нижних конечностей, хирургических заболеваниях.
