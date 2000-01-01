  1. Главная
Фефелов Евгений Александрович
4.8
4

Фефелов Евгений Александрович

Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Активный участник профессионального общества врачей хирургов
  • Активный участник форумов, конгрессов, научно-практических конференций, в том числе с международным участием
Опыт работы
  • Ангиохируруг, заведующий отделением сосудистой хирургии, Краевая клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
2000 р
Вторичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1500 р
4 отзыва

