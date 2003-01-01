Врачи
Федько Владимир Анатольевич
6.6
2
Федько Владимир Анатольевич
Хирург
,
Зав. отделением
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по специальности "Хирургия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
2 отзыва
