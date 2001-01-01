  1. Главная
Федяшев Глеб Арнольдович
6.9
0

Федяшев Глеб Арнольдович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Микрохирурия глаза и имплантация ИОЛ", НИИ Микрохирургия глаза, г. Москва, 2001 г.
  • Курс "Аподизированная дифракционная асферическая ИОЛ Рестор асферик", г. Владивосток, 2010 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Европейской Ассоциации Катарактальных и Рефракционных Хирургов (ESCRS)
  • Участие с докладами на международных офтальмологических конференцинева ях (в том числе г. Пекин (Китай) — 2010, г. Сидней (Австралия), Осло (Норвегия), Же(Швейцария) — 2011 г.
  • Регулярное участие в международных офтальмологических конференциях, г. Москва
Опыт работы
  • Врач-интерн по офтальмологии, 10 городская больница и на базе Хабаровского филиала МНТК Микрохирургия глаза г. Хабаровск, 2000 - 2001 гг.
  • Врач-офтальмолог офтальмологического отделения № 1 Хабаровский филиал МНТК Микрохирургия глаза, 2001 — 2012 гг.
  • Врач-офтальмолог операционного отделения, заместитель главного врача по лечебной работе ООО "Приморский центр микрохирургии глаза", г. Владивосток, с января 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
