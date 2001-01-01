Федяшев Глеб Арнольдович
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Цель как специалиста: самосовершенствование для оказания высококвалифицированной помощи пациентам. Заместитель главного врача по лечебной работе. Награжден почетной грамотой Министерства Здравоохранения Хабаровского края. 22 рационализаторских предложения, 6 патентов на изобретение, более 45 печатных работ. Проведено более 14000 операций
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Загрузка комментариев...