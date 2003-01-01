Врачи
Федотова Ольга Викторовна
6.9
3
Федотова Ольга Викторовна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
3 отзыва
