Федотова Людмила Дмитриевна
6.3
1

Федотова Людмила Дмитриевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебный факультет, с 2013 г. окончания
  • Интернатура по отоларингологии на базе Городской клинической больницы, 2013 - 2014 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Участник 3, 4 Петербургского международного форума отоларинголога в России, 2014, 2015 гг.
Участие в ассоциациях
  • Член национальной медицинской ассоциации отоларингологов
Опыт работы
  • Врач - отоларинголог, Мобильные клиники, 2014 г.
  • Врач - отоларинголог, Медицинский центр "Дентлор", 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дентлор
ул. Калинина, 133
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
