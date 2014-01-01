Врачи
Федотова Людмила Дмитриевна
Федотова Людмила Дмитриевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Лечебный факультет, с 2013 г. окончания
Интернатура по отоларингологии на базе Городской клинической больницы, 2013 - 2014 гг.
Курсы повышения квалификации
Участник 3, 4 Петербургского международного форума отоларинголога в России, 2014, 2015 гг.
Участие в ассоциациях
Член национальной медицинской ассоциации отоларингологов
Опыт работы
Врач - отоларинголог, Мобильные клиники, 2014 г.
Врач - отоларинголог, Медицинский центр "Дентлор", 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дентлор
ул. Калинина, 133
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
