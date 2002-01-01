Врачи
Федосеева Полина Евгеньевна
6.0
0
Федосеева Полина Евгеньевна
Фтизиатр
,
Зав. отделением
,
Клинический фармаколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
Сертификат "Клиническая фармакология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
