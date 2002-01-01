  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Федосеева Полина Евгеньевна
Федосеева Полина Евгеньевна
6.0
0

Федосеева Полина Евгеньевна

Фтизиатр, Зав. отделением, Клинический фармаколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
  • Сертификат "Клиническая фармакология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи