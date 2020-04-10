  1. Главная
Федосеенко Светлана Владимировна
Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • КГОУ СПО «Владивостокский базовый медицинский колледж» удостоверение о повышении квалификации «Современные аспекты профилактической стоматологии» от 10.04.2020 г
Опыт работы
  • Гигиенист стоматологический, ООО «Алмаз-ДВ» г. Владивосток, 2003 - 2009 гг.
  • Гигиенист стоматологический, ООО «Фирма «СОНА», с 2009 г. настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
2 отзыва

