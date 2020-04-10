Федосеенко Светлана Владимировна
Стаж 18 лет
Светлана Владимировна – в совершенстве владеет методикой проведения профессиональной гигиены полости рта с использованием аппаратов «Аэр Фло», «Пьезон», системой «Вектор», успешно проводит отбеливание зубов. В диагностике состояния зубочелюстной системы использует «Флорида Проуб», ортопантомографию.
