Фёдоров Илья Геннадьевич
Фёдоров Илья Геннадьевич

Кардиолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 2000 г. окончания
  • Диплом ПП по специальности "Кардиология", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", ВГМУ, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
