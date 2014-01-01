  1. Главная
Федоров Даниил Игоревич
6.0
0

Федоров Даниил Игоревич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, врач-стоматолог, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности Стоматология ортопедическая, ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

