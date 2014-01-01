Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Федоров Даниил Игоревич
6.0
0
Федоров Даниил Игоревич
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, врач-стоматолог, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности Стоматология ортопедическая, ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ничман
Елена Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
10
21
Записаться
Евсеева (Михайлюк)
Марина Сергеевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
8.1
9
Записаться
Дубровский
Роман Владимирович
Стоматолог-ортопед
,
Хирург-имплантолог
10
61
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...