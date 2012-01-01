Врачи
Гридасова (Федорина) Евгения Андреевна
6.6
2
Гридасова (Федорина) Евгения Андреевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, Отделение неврологии и Центр клещевого энцефалита, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57В
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
