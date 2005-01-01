  1. Главная
Федоренко Тимофей Александрович
Федоренко Тимофей Александрович

Маммолог, Онколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
  • ВГМУ, лечебный факультет, 2003 г. окончания
  • ВГМУ, ординатура по специальности онкология, 2005 г.
  • Кандидатская диссертация на тему «Субтотальная дистальная резекция по Бильрот 1 в лечении рака желудка», 2009 г.
  • ВГМУ , первичная подготовка по хирургии, 2012 г.
  • Ассистент кафедры онкологии ВГМУ, с 2005 г. по настоящее время
  • Врач хирург, Приморский Краевой онкологический диспансер, с 2005 г. по настоящее время
  • Онколог, ООО «ПримаМед», с 2011 г. по настоящее время
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Онколог
