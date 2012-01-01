  1. Главная
Федоренко Наталия Викторовна

Гематолог
Федоренко Наталия Викторовна

Гематолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Гематологиия", 2012 г.
Опыт работы
  • Врач-гематолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Гематолог
По запросу
