  3. Федоренко Ирина Петровна
6.6
2

Педиатр
Стаж 28 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Педиатрический факультет ВГМИ, 1994 г. окончания
  • Курс одногодичной интернатуры на базе ДГКБ №1 по циклу «Педиатрия», 1994-1995 гг.;
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Гигиена учебной работы в школе», 1997 г.
  • Программа «Подростковая медицина», 2001 г.
  • СЦ «Педиатрия» , 2003 г.
Еще 9
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач, СШ интернат №2, 1995 – 2000 гг.
  • Участковый врач педиатр, МУЗ «Детская поликлиника №8», 2000-2014 гг.
  • Врач педиатр, детская клиника «Детка Групп», с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
2 отзыва

