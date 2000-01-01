Врачи
Федоренко Ирина Петровна
6.6
2
Федоренко Ирина Петровна
Педиатр
Стаж 28 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Педиатрический факультет ВГМИ, 1994 г. окончания
Курс одногодичной интернатуры на базе ДГКБ №1 по циклу «Педиатрия», 1994-1995 гг.;
Курсы повышения квалификации
ТУ «Гигиена учебной работы в школе», 1997 г.
Программа «Подростковая медицина», 2001 г.
СЦ «Педиатрия» , 2003 г.
ТУ «Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии в практике участкового врача и врача дневного стационара», 2007 г.
СЦ «Педиатрия» , 2008 г.
ТУ «Ранняя диагностика врожденных пороков развития и хирургических заболеваний у детей», 2009 г.
ТУ «Актуальные вопросы инфекционной патологии детского и подросткового возраста» , 2011 г.
ТУ «Методы диагностики и терапии аллергических заболеваний и актуальные вопросы клинической иммунологии», 2011 г.
ТУ «Основы превентивной педиатрии в детской реабилитации», 2012 г.
ОУ «Педиатрия», 2013 г.
Сертификат по педиатрии выдан ТГМУ Минздрава России, февраль 2013 г.
2020 г. – СЦ «Педиатрия»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач, СШ интернат №2, 1995 – 2000 гг.
Участковый врач педиатр, МУЗ «Детская поликлиника №8», 2000-2014 гг.
Врач педиатр, детская клиника «Детка Групп», с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
2 отзыва
Запись по телефону
