  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Федоренко Елена Александровна
Федоренко Елена Александровна
6.7
6

Федоренко Елена Александровна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи