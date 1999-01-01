Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Федоренко Елена Александровна
6.7
6
Федоренко Елена Александровна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
6 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Петрушинская
Наталья Мечиславовна
Акушер-гинеколог
7.5
6
Записаться
Ермолина
Лариса Николаевна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
10
17
Записаться
Алексеенко
Юрий Федорович
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
10
19
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...