Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Федоренко Анастасия Андреевна
6.0
0
Федоренко Анастасия Андреевна
Терапевт
,
УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
2015 г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело)
2016 г. Тихоокеанский государственный университет (терапия)
2016 г. Тихоокеанский государственный университет (ультразвуковая диагностика)
Курсы повышения квалификации
Сертификат «Ультразвуковая диагностика», 2020 г.
Сертификат «Терапия», 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пахолюк
Юрий Павлович
Проктолог (колопроктолог)
,
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Эндоскопист
7.4
2
Записаться
Задорожная
Ирина Николаевна
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
8.6
8
Записаться
Шаповалов
Вячеслав Валентинович
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...