Федоренко Анастасия Андреевна
6.0
0

Федоренко Анастасия Андреевна

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
  • 2015 г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело)
  • 2016 г. Тихоокеанский государственный университет (терапия)
  • 2016 г. Тихоокеанский государственный университет (ультразвуковая диагностика)
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат «Ультразвуковая диагностика», 2020 г.
  • Сертификат «Терапия», 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
